Jetzt kann es nicht mehr lange dauern: Niantic hat ziemlich deutlich angeteasert, dass Pokémon GO bald Mewtu und Co. bekommen wird. Und zwar schon in ziemlich naher Zukunft.

In der Vergangenheit wurde immer wieder betont, dass in den kommenden Monaten viele neue Inhalte für Pokémon GO erscheinen werden. Außerdem wurde ebenfalls ein Pokémon-GO-Event für die Sommermonate angekündigt. Doch anscheinend haben die Entwickler noch viel mehr in der Hinterhand.

Denn im Rahmen der 21. Webby Awards hat Archit Bhargava, Global Marketing Product Lead beim Pokémon-GO-Entwickler Niantic, gleich fünf Preise in Empfang nehmen können. In einer Rede bedankte er sich für die Unterstützung und hat betont, dass sich Spieler auf einen "legendären Sommer" freuen dürfen. Das soll für die Community Hinweis genug sein, dass es schon bald die ersten seltenen Monster in Pokémon GO geben soll.