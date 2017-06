Pokémon GO

Der Mobile-Erfolgstitel Pokémon GO soll in Zukunft noch besser werden - zumindest auf iOS-Plattformen. Möglich machen wird das Apples neue Initiative im Bereich Augmented Reality.

Auf der WWDC-Keynote hat Apple gestern Abend angekündigt, seine Bemühungen im Bereich Augmented Reality zu intensivieren. Mit der neuen Betriebssystem-Version iOS 11 wird man demnach auch das neue ARKit einführen. Durch dieses sollen Augmented-Reality-Tools und -Spiele wie beispielsweise Pokémon GO spürbar besser und flüssiger werden sowie mehr Möglichkeiten an die Hand bekommen.

Die Vorstellung des ARKit übernahm CEO Tim Cook persönlich. So versprach er "schnelles und stabiles Motion-Tracking" dank der neuen Software. Die AR-Objekte sollen damit noch besser mit der Umgebung interagieren. Objekte in Pokémon könnten damit künftig wirklich auf dem Boden stehen anstatt über diesem zu schweben. Zudem bleiben AR-Objekte künftig auch stationär und bewegen sich weniger mit. Während einer gezeigten Demo von Software Engineering Craig Federighi wurde beispielsweise ein Pikachu samt detailgetreuerem Schattenwurf gezeigt, das viel dynamischer in die Umgebung eingefügt wirkte.

In welcher Form Pokémon GO später in diesem Jahr konkreter weiteren Gebrauch von ARKit machen wird, ist ansonsten noch nicht bekannt. Bis zum Release wird es aber sicherlich noch einige Neuigkeiten diesbezüglich geben.