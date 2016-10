Es gibt neue Infos zu einem Feature, welches zeitnah für Pokémon GO erscheinen soll. Damit soll es einfacher werden, besonders seltene Taschenmonster zu fangen.

Nach wie vor wird an neuen Features für Pokémon GO gearbeitet. Jetzt gibt es neue Infos dazu, was in naher Zukunft seinen Weg ins Spiel finden wird. Es handelt sich allerdings nicht um das lange erwartete neue Suchsystem, das das aktuelle, kaum zu gebrauchende ablösen soll.

Stattdesen wird es einen Fangbonus geben, mit dem ihr Taschenmonster einfacher fangen könnt. Dieser berechnet sich daraus, wie viele Pokémon eines Typs ihr bisher gefangen und welche Medaillen ihr erhalten habt. Solltet ihr beispielsweise die Hitzkopf-Medaille erreichen, könnt ihr Feuer-Pokémon, wie Glumanda, einfacher fangen als bisher.