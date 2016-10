Während in hiesigen Gefilden der Hype um Pokémon GO langsam aber sicher wieder etwas nachlässt, fängt der Niantic-Titel in anderen Gefilden gerade erst an.

So hat Niantic das Spiel nun vor allen Dingen auch in zahlreichen weiteren Ländern in Afrika veröffentlicht. Insgesamt 31 neue Nationen werden nun mit Pokémon GO versorgt und dürften dem Titel folglich einen weiteren Schub verpassen.

In folgenden Ländern kann Pokémon GO nun ebenfalls gezockt werden: