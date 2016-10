In den Spieldaten von Pokémon GO wurden Hinweise auf tägliche Quests gefunden. Das Feature könnte also in einem der nächsten Updates eingepflegt werden.

Scheinbar könnte schon bald tägliche Quests ihren Weg in Pokémon GO finden. Darauf lassen jedenfalls Entdeckungen schließen, über die ein paar Fans via Data-Mining gestoßen sind. So sind wohl drei verschiedene Arten von Quests angedacht, wie zum Beispiel "Der erste Fang des Tages" oder "Der erste PokéStop des Tages". Was genau als Belohnung dienen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Jedoch scheint es Hinweise zu geben, dass man durch die Aufgaben Brutmaschinen erhalten würde.

Wann genau das Feature erscheint ist bisher noch nicht bekannt. Jedoch scheint die Möglichkeit zu bestehen, dass wir in naher Zukunft damit rechnen können.