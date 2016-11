Viele Spieler wünschen sich seit geraumer Zeit umfangreiche Neuerungen für Pokémon GO. Dieser Wunsch könnte zeitnah in Erfüllung gehen, wie verschiedene Quellen berichten.

Ihr seid mittlerweile aus der Taschenmonster-Jagd in Pokémon GO ausgestiegen, da euch einfach die Inhalte fehlen? Dann habt ihr scheinbar bald wieder einen Grund zu dem Mobile Game zurückzukehren.

Denn laut Berichten wurden im Spielcode Inhalte gefunden, die noch nicht freigeschaltet sind. Diese sollen beispielsweise darin liegen, dass ihr gegen andere Trainer auf der Straße antreten könnt oder euer Lieblings-Pokémon ähnlich wie ein Tamagotchi aufzieht.

Außerdem sind verschiedene legendäre Taschenmonster sowie solche der zweiten Generation im Code aufgetaucht. So wurde von Niantic bestätigt, dass man das "Gen 2"-Update veröffentlichen möchte, jedoch nicht genau wann. Da aber diese Inhalte bereits im Code vorhanden sind, dürfte es nicht mehr lange dauern.

