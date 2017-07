Ein großes Update für Pokémon GO stopft einige lästige Löcher, die in den Arenen seit einer Weile klaffen.

Seitdem die Arenen in Pokémon GO von Grund auf überarbeitet wurden, ist es ziemlich lästig geworden, seine Taschenmonster in der Behausung zu halten. Spieler müssen die Arenen immer wieder aufsuchen, um die Pokémon mit Beeren zu füttern, damit ihre Motivation nicht flöten geht. Andernfalls verlassen sie den Kampfhort. Aber nicht jeder hat die Zeit, regelmäßig genug bei all den Arenen vorbei zu schauen.

Mit dem neuen Update ändert sich das. Ab sofort können Spieler Pokémon in Arenen von überall aus mit Beeren versorgen. In den Infos zu einem bestimmten Taschenmonster gibt es nun eine "zur-Arena"-Funktion. Natürlich wäre es nicht fair, wenn es keinen Haken gäbe. Beeren zu verfüttern, während man nicht in der Nähe ist, füllt die Motivation weniger stark auf als vor Ort. Allerdings scheint es ein wenig unfair, dass der Weg zu einer Arena auf sich genommen werden muss, um sie zu übernehmen, die Verteidigung aber von zu Hause aus stattfinden kann.

Darüber hinaus wurden folgende Optimierungen vorgenommen, die ihr den vollständigen Patch-Notes entnehmen könnt.