Niantic hat in Pokémon GO einige Balancing-Anpassungen an beliebten Taschenmonstern vorgenommen.

Niantic hat auf dem offiziellen Pokémon GO Blog bekannt gegeben, dass die Wettkampfpunkte (WP/ CP) bei verschiedenen Pokémon angepasst wurden. Bei einigen Pokémon wie Simsala, Rizeros und Gengar wurden die WP erhöht, bei anderen hingegen wurden die WP reduziert. Die Änderungen ermöglichen ein ausgeglicheneres und wettbewerbsfähigeres Trainingserlebnis in Arenen. Um die Spielbalance zu verbessern, werden auch in Zukunft die WP, falls notwendig, weiterhin angepasst.

Konkrete Details darüber, welche Pokémon einen Nerf verpasst bekommen haben, wurden nicht bekannt gegeben. Möglicherweise handelt es sich um beliebte Kandidaten, die in Arenen eingesetzt werden. Dazu zählen Aquana, Lahmus und Relaxo. Abgesehen davon hat Niantic gestern angekündigt, in den kommenden Tagen eine neue Aktion zu starten, in denen ihr doppelte Erfahrungspunkte und Sternenstaub erhaltet (Zur News: Pokémon GO: Doppelte EP).