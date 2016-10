Der ganz große Hype um Pokémon GO, der zum Start der App vorherrschte, ist mittlerweile abgeflacht. Dennoch erzielt der Niantic-Titel immer noch tagtäglich einen Millionenumsatz.

Trotz nachlassenden Interesses ist Pokémon GO weiterhin für einen großen Umsatz pro Tag gut. Das geht aus einem neuen Datenbericht von Newzoo hervor. Zwar ist man weit von den Werten der ersten Tage entfernt, als das Spiel mitunter bis zu 16 Millionen Dollar pro Tag einspielte, immerhin bewegt man sich aber weiter konstant im Millionenbereich.

Laut dem aktuellen Bericht reicht es für Pokémon Company und Niantic tagtäglich immer noch für rund zwei Millionen Dollar Umsatz pro Tag. Dabei wurden bereits die 30 Prozent, die App Stores für sich behalten, bereits abgezogen. Allein in den ersten 80 Tagen hat die App damit rund 470 Millionen Dollar eingefahren.

Pokémon GO wird immer noch 700.000 Mal am Tag heruntergeladen. In den ersten 80 Tagen bringt es die Smartphone-App insgesamt auf über 550 Millionen Installationen. Und dabei steht der offizielle Launch in China oder Südkorea, zwei der größten Märkte für Mobile-Titel in Asien, noch aus.