Pokémon-Trainer aufgepasst! Drei neue legendäre Pokémon aus der bekannten Johto Region sind in Kürze für Pokémon GO erhältlich.

Die Entwickler von Niantic haben bekanntgegeben, dass schon bald drei weitere legendäre Monster in Pokémon GO anzutreffen sind. Wie bereits Lavados, Zapdos, Arktos und Lugia sind auch die kommenden Monster nur für begrenzte Zeit erhältlich. Es handelt sich um Raikou, Entei und Suicune aus der Johto Region. Ihr findet sie in Raid-Kämpfen, außerdem gibt es pro Region einen monatlichen Wechsel. In Europa habt ihr derzeit bis zum 30. September die Chance, ein Entei zu fangen.

Als neues Feature wurden auch die sogenannten EX-Raid-Kämpfe angekündigt. Diese lassen euch einen noch stärkeren Raid-Boss in bestimmten Arenen bekämpfen. Feldtests sollen bald folgen, um das neue System zu optimieren. Des Weiteren steht ja immer noch der spezielle Raid für Mewtu aus. Was denkt ihr: Wann ist mit dem Klon-Pokémon zu rechnen?