Es ist soweit: Niantic äußert sich endlich zu legendären Pokémon wie Mewtu in Pokémon Go und wann sie eingeführt werden.

Noch bevor in Pokémon GO Taschenmonster aus Johto eingeführt wurden, war es Spielern auf der ganzen Welt unmöglich, auf offiziellem Wege den Pokédex mit allen 151 Kreaturen zu füllen. Bis heute fehlen Arktos, Zapdos, Lavados, Mewtu und Mew. Die legendären Pokémon, so wurde es schon im allerersten Trailer von Pokémon GO kommuniziert, würden irgendwann im Rahmen spezieller Events fangbar sein. Die Zeit dafür wird noch dieses Jahr kommen, wie der Niantic-CEO John Hanke während der Mobile World Conference in Barcelona bekannt gegeben hat. Wie und wann genau, ist aber immer noch nicht bekannt.

2017 möchte Niantic drei große Updates für die App einführen. Darunter die heiß erwartete Tauschfunktion. Hanke bittet allerdings noch um Geduld, da sich sein Unternehmen derzeit viele Gedanken darüber mache, wie die neuen Features optimal im Spiel zum Einsatz kommen können. Als nächstes steht aber erst einmal die Überarbeitung der Arenen, wie vergangene Woche mitgeteilt wurde.