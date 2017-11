Nach dem Halloween-Event gibt es schon die nächsten Infos zu Pokémon GO. Zwei neue legendäre Pokémon wurden nämlich im Code der App entdeckt.

Seit Sommer wurden in Pokémon GO bereits mehrere legendäre Pokémon in Raidkämpfen zur Verfügung gestellt. Nach Zapdos, Lavados, Arktos und Lugia laufen aktuell noch die Raids für Entei, Suicune und Raikou. Für einige ausgewählte Spieler ist auch Mewtu schon fangbar. Doch es gibt einige Kandidaten, die noch fehlen. Im Code von Pokémon GO wurden nun die 3-D-Modelle von Ho-oh und Celebi entdeckt. Gut möglich also, dass sie sehr bald zusammen mit Lugia wiederkehren werden.

Auf The Silph Road hat der Reddit-Nutzer Chrales Bilder des legendären und des mystischen Pokémon aus der App veröffentlicht. Interessant ist, dass Ho-oh auch in seiner schillernden Form vorhanden ist, ganz im Gegensatz zu Celebi.