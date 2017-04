Niantic hat ein Update veröffentlicht, dass den "Spoofern" in Pokémon GO das Leben schwer macht. Dafür hat man an den individuellen Werten der Pokémon geschraubt und damit die App "Live Maps" unbrauchbar gemacht.

Niantic geht mit dem neuesten Update für Pokémon GO gegen Nutzer der App „Live-Maps“, sogenannten Spoofern, vor. Der Patch schraubt an den individuellen Werten jedes einzelnen Pokémon, so dass diese jetzt abhängig vom Trainer-Level sind und macht damit Live-Maps mehr oder weniger unbrauchbar.

Die individuellen Werte der Pokémon in Pokémon GO unterscheiden sich in Angriff, Verteidigung und Ausdauer. Bisher war es so, dass diese Werte bei einem Pokémon für jeden Trainer gleich waren. Dadurch war es für die Spoofer möglich, sich anzeigen zu lassen, ob ein Pokémon in London zum Beispiel gut war und sich der Standortwechsel über das Handy lohnt oder nicht. Das funktionierte durch Bots, die überall rund um den Globus verteilt sind und die Informationen über Pokémon und deren Werte an die App Live Maps weitergab.

Da durch das Update nun die individuellen Werte für jeden Trainer unterschiedlich sind, werden die Bots und damit die App größtenteils unbrauchbar. Offenbar sind die Werte erst für Pokémon-Trainer über Level 30 wieder die gleichen. Da Bots aber meist nur Level 1 sind, nützt das den Cheatern herzlichst wenig.

Bereits vorher hat Niantic angekündigt, gegen Cheater vorgehen und sie aus dem Spiel vertreiben zu wollen. Alleine in diesem Jahr gab es in Pokémon GO drei große Bannwellen, die viele Bots und unehrliche Spieler erwischt haben.

Glaubt ihr, die Änderungen helfen Pokémon GO, um die „Spoofer“ loszuwerden oder werden diese neue Wege finden?