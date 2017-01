Niantic und Nintendo werden sich auf dem Erfolg von Pokémon GO natürlich nicht ausruhen und veröffentlichen regelmäßig neue Inhalte. Einige davon könnten nun durch Dataminer vorab herausgefunden worden sein.

Erst kürzlich wurde ein frisches Update zu Pokémon GO aus dem Hause Niantic veröffentlicht. Dieses brachte zwar keine neuen Inhalte sondern lediglich Verbesserungen mit sich, künftig dürfte sich das aber wieder ändern. In den Update-Dateien haben Dataminer nun bereits entsprechende Hinweise gefunden.

Laut The Silph Road sind in den Dateien des neuen Updates bereits 38 neue Moves vermerkt, die es im Spiel bislang noch nicht gibt. Zudem wurden Vorbereitungen für neue Avatar-Individualisierungen, Tweaks in Sachen Gym-Radius, Unterstützung von Evolution-Items und neue Pokémon-Formen für das Unown getroffen. Insbesondere Unown klingt interessant, da das Pokémon für jeden Buchstaben des Alphabets eine eigene Form besitzt. In den Update-Dateien wird auf die Formen für A-C, Z, Fragezeichen und Ausrufezeichen hingewiesen.

Viele Einzelheiten zu den vorgefundenen Daten könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.