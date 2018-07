Glaubt man den Funden eines Dataminers, dürft ihr in Pokémon GO bald wieder auf die Jagd nach neuen Monstern gehen ...

Nachschub an der Taschenmonster-Front in Sicht: Laut einem Dataminer könnt ihr in Pokémon GO bald schon auf die Jagd nach neuen Wesen gehen. Dabei soll es sich einmal mehr um verschiedene Varianten handeln.

Auf YouTube gab der Nutzer Chrales bekannt, in den Dateien des Spiels bereits die Namen einiger Pokémon entdeckt zu haben, die demnächst auftauchen werden. Folgende Kreaturen sollen das sein:

Smeargle

Celebi

Jirachi

Clamperl, Huntail

Nincada, Ninjask, Shedinja

Deoxys

Diese Pokémon werden laut Chrales nicht nur in normaler, sondern auch Shiny-Form ins Spiel gelangen. Bereits im vergangenen November sagte er das Pokémon Celebi voraus; schließlich fangen können es Besucher auf dem Pokémon GO Fest, das am 14. und 15. Juli in Chicago stattfindet. Später im Jahr soll es aber auch weltweit auftauchen.