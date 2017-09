Nach den legendären Pokémon und vor dem Safari-Zonen-Event, verteilt Niantic das Update 0.75.0 aktuell auf Android-Geräten. Das bietet einige neue Features und Komfort-Funktionen, wie Dataminer bereits herausbekommen haben.

Heimlich, still und leise hat Niantic damit begonnen, das Update 0.75.0 für Pokémon GO für Android-Geräte auszuspielen. Laut der Seite PokémonGoHub machten die ersten Dataminer sich bereits auf die Suchen nach neuen Funktionen, die das Update mit sich bringt und sind auf einige interessante Features gestoßen, auf die ihr euch in den nächsten Tagen und Wochen freuen könnt.

So werden nun Items, die ihr in PokéStops bekommt und für das Erledigen von Raids erhaltet, in eurem Tagebuch angezeigt. Außerdem wurde die Suche in eurer Pokémon-Sammlung vereinfacht. So könnt ihr jetzt als Filter „Verteidiger“ und „legendär“ auswählen, um nur passende Pokémon angezeigt zu bekommen. Darüber hinaus wurde ein Bug gefixt, der dafür sorgte, dass die beliebten Pikachus mit ihren Mützen diese im Spiel nicht mehr getragen haben. Daneben gibt es noch diverse andere Bugfixes und Performance-Verbesserungen.