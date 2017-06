Niantic hat spezielle Events für den ersten Geburtstag von Pokémon GO angekündigt. Neben Ingame-Events soll es auch Veranstaltungen in der realen Welt geben. Außerdem warten bald neue Funktionen auf euch.

Zum ersten Geburtstag von Pokémon GO kündigte Niantic einige Events an, auf die sich Spieler freuen können. Diese werden sowohl Ingame als auch erstmals in der realen Welt stattfinden. Den Auftakt macht ein Event zur Sonnenwende, die am 13. Juni stattfindet. Darin gibt es vermehrt Pokémon vom Typ Feuer und Eis im Spiel zu fangen, einen fetten XP-Bonus auf das gezielte Werfen von Pokébällen und einen Preisnachlass auf die Glückseier im Ingame-Shop.

Zudem kündigte Niantic das erste offizielle Event in der realen Welt vor. Auf dem Pokémon GO Fest in Chicago haben Spieler die Möglichkeit, sich im Grand Park zu treffen. Wem Chicago zu weit weg ist, der darf sich auf zusätzliche Veranstaltungen im Zeitraum zwischen Juni und September in Unibail-Rodamco-Shopping-Centern in ganz Europa freuen. Ob in allen Einkaufszentren der Kette Events stattfinden oder nur in ausgewählten, ist bisher nicht bekannt.

Kein Bock mehr auf die Taschenmonster? Die 10 besten Alternativen zu Pokémon

In den nächsten Monaten sollen dann weitere neue Funktionen der App vorgestellt werden, die ein kooperatives Zusammenspielen in der echten Welt in den Fokus rücken. Im Zuge der Vorbereitung der neuen Features sollen außerdem die Arenen vorübergehend geschlossen werden. Allerdings ist auch hier nicht bekannt, wann es soweit sein wird.