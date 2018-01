Als Pokémon GO im Jahr 2016 startete, war der Hype um den Mobile-Ableger groß. Dieser flachte seither spürbar ab, doch für das Spiel dürfte bald die nächste Erfolgswelle anstehen - aus einem ganz bestimmten Grund.

Pokémon GO entpuppte sich in der Anfangszeit unglaublich schnell als Massenphänomen, und auch wenn der große Hype mittlerweile vorüber ist, so gilt der Titel weiterhin als einer der erfolgreichsten Mobile-Spiele. Für neuen Schwung dürfte nun die Tatsache sorgen, dass Entwickler Niantic endlich wieder einen der größten und wichtigsten Spielemärkte der Welt erobern wird.

Wie nun nämlich bestätigt wurde, konnte man den chinesischen Publisher NetEase nun als Partner gewinnen, um Pokémon GO endlich auch in China zu veröffentlichen. Bei all den gefeierten Erfolgen wird nämlich gerne einmal vergessen, dass Pokémon GO im Reich der Mitte nicht weiter erhältlich ist. Das sich dank der neuen Zusammenarbeit nun ändern wird, berichtet The Financial Times.

Vor über einem Jahr wurde Pokémon GO noch aus China verbannt. Als Begründung führte man seiner Zeit an, dass man erst potentielle Sicherheitsrisiken evaluieren wolle und das Spiel demnach nicht mehr angeboten werden darf. Die neue Kooperation mit den ortskundigen Experten von NetEase soll diese Bedenken nun ausräumen und einen China-Release ermöglichen. Einen konkreten Release-Termin für diesen Schritt nannte man aber zunächst nicht.

Für Niantic ist dieser neue Schritt aber zunächst einmal ein großer, denn in China wird gemeinhin ein lokaler Partner benötigt, damit die Veröffentlichung eines Spiels im Reich der Mitte überhaupt gestattet wird. Der derzeit so erfolgreiche Battle-Royale-Shooter PUBG sicherte sich unlängst beispielsweise die Dienste von Tencent, um den Titel in China verfügbar zu machen. Unklar ist indes, ob wie bei PUBG auch spezielle Anpassungen in Pokémon GO für den chinesischen Markt notwendig sein werden und inwieweit sich der Mobile-Hit dann von der weltweiten Version unterscheidet.