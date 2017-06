Im vergangenen Geschäftsjahr brachte The Pokémon Company gleich zwei neue Pokémon-Spiele auf den Markt; das wirkte sich äußerst positiv auf die Geschäftszahlen aus.

Auch The Pokémon Company hat nun seinen Geschäftsbericht vorgelegt und darf sich über das größte Gewinnwachstum in der eigenen Geschichte freuen. Dank der Veröffentlichung der Kassenschlager Pokémon GO sowie Pokémon Sonne / Mond im vergangenen Fiskaljahr, das bis Februar 2017 lief, fuhr das Unternehmen eine Gewinnsteigerung von sage und schreibe 2.400 Prozent im Jahresvergleich ein.

Demnach erzielte der Markeninhaber im letzten Geschäftsjahr einen Gewinn von rund 143,3 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 5,6 Millionen Dollar gewesen und selbst im Fiskaljahr, als das erfolgreiche Pokémon X / Y veröffentlicht wurde, brachte man es "nur" auf 10,6 Millionen Dollar Gewinn.

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe verhalf der Launch von Pokémon GO und Pokémon Sonne / Mond in 2016 dem Unternehmen also zum Aufstieg in ganz neue Sphären.