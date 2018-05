Der nächste Pokémon Go Community Day steht bevor. Diesmal habt ihr die Chance, euch ein schillerndes Glurak zu schnappen. Aber das Event lohnt sich auch aus anderen Gründen.

Morgen, am 19. Mai findet der fünfte Community Day für Pokémon GO statt. Wie immer startet das Event um 11 Uhr und endet um 14 Uhr. Nach Voltilamm könnt ihr in diesem Monat besonders viele Glumanda finden. Sie tauchen in besagtem Zeitraum vermehrt auf. Die perfekte Gelegenheit also, Glutexo voll zu entwickeln, solltet ihr das nicht bereits getan haben.

Mit etwas Glück findet ihr sogar ein schillerndes Glumanda. Die Chance, ein Shiny-Pokémon zu fangen, ist nämlich wie an jedem Community Day stark erhöht. Damit erhaltet ihr ein cooles schwarzes Glurak, solltet ihr dieses entwickeln. Außerdem lernen Glurak, die während des Veranstaltungszeitraums entwickelt wurden, die spezielle Attacke Lohekanonade erlernen. Auf anderem Weg können sie den neuen Angriff nicht lernen.Die Attacke verhält sich ähnlich wie Wutanfall, ist aber vom Typ Feuer. Sie richtet großen Schaden an, hat aber eine lange Abklingzeit.

Darüber hinaus winkt dreifacher Sternenstaub wie jedes Mal als zusätzlicher Bonus. Dieser wird benötigt, um Upgrades durchzuführen, durch die eure Taschenmonster stärker werden.