Niantic hatte ja erst in der vergangenen Woche PvP-Features für Pokémon GO in Aussicht gestellt. Nun hat sich auch der CEO von The Pokémon Company diesbezüglich geäußert.

Im Gespräch mit dem renommierten Wall Street Journal wagte Tsunekazu Ishihara, seines Zeichens CEO von The Pokémon Company, einen Ausblick auf die Zukunft des überragend gestarteten Pokémon GO. So bestätigte er Features, die der Mobile-Hit in Zukunft erhalten soll. Allerdings werden diese nicht kurzfristig zu erwarten sein.

Ishihara bestätigte die Aussagen, die Niantic-CEO John Hanke bezüglich des PvP-Features gemacht hatte. 1-gegen-1-Kämpfe werden Pokémon GO demnach in Zukunft tatsächlich bereichern. Zudem soll die von vielen ersehnte Handelsmechanik in das Spiel integriert werden, so Ishihara.

Allerdings sei es laut Ishihara wichtig, dass man an derartige Features vorsichtig herangehe, wenn diese die Schwierigkeit des Spiels insgesamt erhöhen könnten. Schließlich würde dadurch auch die Einstiegsgrenze für Gelegenheitsspieler höher gelegt; diese wolle man aber keineswegs vergraulen.

Zuletzt hatte das Spiel das Buddy-Feature erhalten. Wann PvP- und Handels-Feature integriert werden, ist bis dato nicht konkret bekannt.