Apple zieht die Preise an und dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Entwickler, sondern auch auf die Spieler. Echtgeld-Käufe werden teurer und auch Pokémon GO bleibt davon nicht verschont.

In Pokémon GO gibt es verschiedene Gegenstände für Echtgeld zu erwerben. Da Apple nun eine Preiserhöhung für den Store angekündigt hat, ist auch dieser Titel davon betroffen. Die Preise steigen um 10 Prozent und das bezieht sich neben den In-App-Käufen auch auf den beim Download fälligen Kaufpreis. So kosten beispielsweise 100 Pokémünzen zukünftig also 1,09 Euro statt 0,99 Euro.

Apple gibt den Entwicklern selbst allerdings die Möglichkeit die Preise im Nachhinein manuell zu ändern. Zu den alternativen Preisen zählen weiterhin 0,49 Euro und 0,99 Euro. Von einer Preiserhöhung seitens Google und dem Play Store ist derzeit nichts bekannt.