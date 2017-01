Pokémon GO

Obwohl das Spiel erst Mitte des Jahres 2016 erschienen ist, kann Pokémon GO, laut einem Bericht, mit beeindruckenden Umsatzzahlen aufwarten.

Mitte des Jahres 2016 hat Nintendo mit Pokémon GO einen wahren Hype ausgelöst. Doch wie hat sich die Begeisterung in Geld umgesetzt? Gar nicht mal so schlecht, wenn man einem Bericht von App Annie Glauben schenken darf.

So soll die Taschenmonster-Hatz innerhalb von nur sechs Monaten 950 Millionen US-Dollar Umsatz eingebracht haben. Dabei soll der Titel auf Platz drei der umsatzreichsten Mobile Titel sein. Nur Monster Strike und Clash Royale sollen im vergangen Jahr mehr Geld umgesetzt haben. Die Zahlen sind ziemlich stark, interessant wird jedoch sein, wie sich der Umsatz in diesem Jahr entwickelt.