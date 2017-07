Ihr fragt euch, wie lange ihr Arktos in Pokémon GO noch fangen könnt und ab wann es Lavados und Zapdos gibt? Wir haben die Antwort. Ihr solltet euch besser beeilen, wenn ihr den Eisvogel noch nicht habt.

Das Mutmaßen hat ein Ende, Niantic hat endlich konkrete Termine für die aktuellen legendären Pokémon verraten. Das aktuell über äußerst hartnäckige Raids fangbare Arktos wird nur noch bis zum 31. July auftauchen, bevor es durch Lavados abgelöst wird. Der Feuervogel wird nämlich vom Montag, den 31. Juli eine Woche lang, also bis zum 7. August das nächste fangbare legendäre Pokémon sein. Nach dieser Woche wird Lavados schließlich von Zapdos abgelöst. Letzteres verschwindet schließlich am 14. August.

Wie es mit dem immer noch verfügbaren Lugia aussieht, ist dagegen weiterhin unklar. Vielleicht bleibt es so lange in Pokémon GO, bis es durch den verbliebenen Vogel Ho-Oh abgelöst wurde, zu dem sich Niantic noch gar nicht geäußert hat. Damit sind die legendären Pokémon nicht nur vergleichsweise selten zu finden, schwer zu besiegen und noch schwerer zu fangen, sondern auch noch zeitlich begrenzt.

Battle Articuno, Moltres, and Zapdos in Raid Battles around the world (Articuno: now to 7/31, Moltres: 7/31–8/7, Zapdos: 8/7–8/14)! pic.twitter.com/HpOG9BM7gM — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 26. Juli 2017

Mehr wissen wir dagegen über die Boni, die eigentlich nur bis gestern erhältlich sein sollten (zur News: Pokémon Go Fest Boni verlängert). Eine versöhnliche Maßnahme von Niantic, nachdem das Event zum einjährigen Jubiläum der Hype-App völlig in die Hose ging (Lies auch: Das Pokémon-GO-Desaster).