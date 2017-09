Alle Pokémon in der Nähe eingesackt? Keine Sorge, Niantic mischt in Pokémon GO die Nester durch.

Legendäre Pokémon, EX-Raids, momenten ist in Pokémon GO einiges los. Jetzt hat Niantic bekanntgegeben, dass die Nester, an denen besonders viele Taschenmonster auftauchen, aktualisiert werden. Zum inzwischen 29. Mal wurden die Pokémon, die an diesen Orten spawnen, durchgewechselt. Besonders lohnend, wenn man Bonbons für eine Entwicklung farmen möchte. Zu derartigen Pokémon-Nestern zählen Parks, Spielplätze, aber auch Erholungsgebiete. Besonders lange wird der aktuelle Status allerdings nicht anhalten, denn in bereits zwei Wochen wird wieder durchgewechselt.

Welche Pokémon ihr finden könnt, hängt vom jeweiligen Platz ab. Unter Garantie sind es allerdings keine Baby-Pokémon wie Pichu oder Fluffeluff, regionsabhängige Kreaturen wie Kangama und jene Taschenmonster, die ihr nur in Zehn-Kilometer-Eiern finden könnt.

Wenn ihr ohnehin gerade dabei seid, euren Pokédex zu vervollständigen, solltet ihr am 16. September in Oberhausen vorbeischauen. Dort findet im Centro das Pokémon Safari Zone Event statt. Allerdings könnt ihr auch ohne Ticket in der ganzen Stadt seltene Pokémon fangen (zur News: Pokémon GO: Ohne Tickets seltene Pokémon fangen).