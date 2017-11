Um den Release von Pokémon UltraSonne / UltraMond zu feiern, gibt es in Pokémon GO für Spieler eine passende Überraschung.

Bisher bestand zwischen Pokémon GO und den Hauptteilen auf den Konsolen eine gedachte Trennlinie. Zwar hat der enorme Erfolg der AR-App auch die Verkäufe der 3DS-Spiele beflügelt, aber aktiv beworben wurden die Spiele darin nicht. Bis jetzt. Ab sofort könnt ihr euren Avatar in die Kleidung hüllen, die der Protagonist beziehungsweise die Protagonistin in Pokémon UltraSonne und UltraMond tragen werden. Beide Editionen erscheinen am kommenden Freitag, den 17. November für alle Systeme der 3DS-Familie.

Während wir uns allmählich also in Mützen und Schals wickeln, wird es in Pokémon GO luftig leicht, denn die Kleider bestehen aus kurzen Tanktops, knappen Hosen und Sommerhüten. Vielleicht reicht das ja, um sich auf der Pokémon-Jagd im Freien bei den hiesigen Temperaturen warme Gedanken zu machen. Während innerhalb der App UltraSonne und UltraMond nicht namentlich genannt werden, macht ein offizieller Twitter-Post die Verbindung deutlich.

Ob sich der Kauf der beiden Zusatzeditionen der siebten Generation und damit den letzten Spielen der Hauptreihe auf dem 3DS lohnt, erfahrt ihr in unserem Test, den ihr in Kürze auf Gameswelt finden könnt.