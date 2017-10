An diesem Tag startet das Halloween-Event

Pokémon GO

Es ist soweit. Mit dem Halloween-Event wird in Pokémon GO die dritte Generation der Taschenmonster eingeleitet.

Kommendes Wochenende erscheinen in Pokémon GO die ersten Pokémon aus der Hoenn-Region. Dann startet nämlich das zweite Halloween-Event seit Release der App im Sommer 2016. Den Anfang machen die Geistpokémon Zwirrlicht, Zwirrklop, Shuppet, Banette und Zobiris. Auch Nebulak und seine Entwicklungen sowie Tragosso werden wieder verstärkt anzutreffen sein. Bis Dezember sollen dann weitere Pokémon der dritten Generation ihren Weg in die Erfolgs-App finden.

Das war noch nicht alles, es wird nämlich erneut ein besonderes Pikachu geben, das einen violetten Hexenhut trägt. Außerdem könnt ihr euren Avatar mit einem Hut in Form von Mimigma bekleiden. Während ihr Pokémon schnappt, erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons beim Fangen, ausbrüten und vom Professor. Das Kumpel-Pokémon findet Bonbons während des Event-Zeitraums doppelt so schnell. Im Shop werden spezielle Boxen mit Items wie Raid-Pässen und Super-Brutkästen erhältlich sein.

Das Pokémon Go Halloween-Event startet morgen, am 20. Oktober um 21 Uhr und dauert bis zum 2. November um 21 Uhr. Werdet ihr die Gelegenheit nutzen, und euch die neuen Pokémon fangen? Oder interessieren euch eher die speziellen Boni?