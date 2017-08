Jede Woche gibt sich ein neuer legendärer Vogel in Pokémon GO die Ehre. Vor zwei Wochen hatten Spieler die Möglichkeit, Arktos zu fangen, letzte Woche war dann Lavados am Start. Ab sofort ist das dritte legendäre Pokémon am Start.

Die Zeit des Lavados ist aber nun vorbei. Nachdem ihr nun eine Woche Zeit hattet, den legendären Feuer-Vogel zu fangen, geht es jetzt auf die Jagd nach dem nächsten legendären Wesen. Nun könnt ihr Zapdos die Ehre und kann in Raids besiegt und gefangen werden. Aber auch hier müsst ihr euch natürlich beeilen, denn Zapdos verzieht sich am 14. August wieder. Also Premierbälle eingepackt und ab geht’s auf die Jagd! Bleibt nur zu hoffen, dass euch dabei nicht der Bug in Pokémon GO in die Quere kommt...