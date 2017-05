Vom Donnerstag, dem 18 Mai, findet die Abenteuer-Woche in Pokémon GO statt. Die erlaubt es euch, vermehrt Stein-Pokémon zu fangen. Darüber hinaus liefert Niantic euch einige kleine Extras.

Vom 5. bis 8. Mai gab es in Pokémon GO ein Rennen darum, welches Team die meisten Taschenmonster von Typ Gras fängt. Ab dem kommenden Donnerstag, dem 18. Mai bis zum 25. Mai startet Niantic mit der Abenteuer-Woche bereits das nächste Event in dieser Richtung. Dieses Mal werden vermehrt Pokémon von Typ Stein in der Umgebung auftauchen, die ihr euch schnappen könnt.

Der Entwickler hat daneben aber auch noch einige Schmankerl für diesen Zeitraum parat. Euer Begleiter-Pokémon wird euch mit mehr Bonbons belohnen. So bekommt ihr nun eins, wenn ihr nur ein Viertel des üblichen Weges zurückgelegt habt. Außerdem gibt es an den PokéStops mehr Items für euch. Also sucht so viele wie möglich auf. Zudem sind die Pokébälle im In-Game-Shop um 50% reduziert.

Zu guter Letzt gibt euch Niantic noch ein neues Kleidungsstück für eure Jagd nach den Stein-Pokémon an die Hand. Ab dem 18. Mai findet ihr in eurer Kleiderkollektion eine neue Mütze.