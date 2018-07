Während derzeit alle Zeichen auf Pokémon Let's Go: Pikachu / Evoli stehen, äußerte sich Junichi Masuda von Game Freak jüngst zu den 2019 erscheinenden Spielen, die der Tradition der Hauptreihe folgen sollen.

Für Game Freak und Nintendo steht aktuell natürlich der bevorstehende Release von Pokémon Let's Go: Pikachu / Evoli im Vordergrund, trotzdem hat sich der Entwickler kürzlich zu den ebenfalls bestätigten Pokémon-Spielen geäußert, die 2019 für die Switch erscheinen werden.

Noch einmal wurde der Unterschied zu den dieses Jahr erscheinenden Spin-off-Remakes von Pokémon Gelbe Edition betont. Während in den Let's-Go-Titeln mit je einem Joy-Con auf simple Weise zu zweit gespielt werden kann, soll es sich bei den 2019er-Titeln um Spiele handeln, die jeder an seiner eigenen Konsole spielt. Angestrebt wird dasselbe Gefühl wie in den bisher erschienenen Titeln für Handheld-Konsolen.

In den letzten Jahren hat Game Freak durch Pokémon Bank eine langfristige Möglichkeit geschaffen, um Taschenmonster generationsübergreifend zu tauschen. Auf die Frage, ob auch Pokémon aus Let's Go: Pikachu / Evoli auf die nächsten Titel übertragen werden können, antwortete Junichi Masuda von Game Freak: "Früher konnte man nicht aus älteren Spielen übertragen. Ich kann mir vorstellen, dass das schlecht in Erinnerung geblieben ist. Das würde ich wenn möglich gerne ändern." Klingt also in dieser Hinsicht recht optimistisch.

Pokémon Let's Go: Evoli / Pikachu erscheinen 16. November für Nintendo Switch. Gleichzeitig wird der Pokéball Plus veröffentlicht, in dem sich exklusiv das seltene Pokémon Mew befindet.