Sony reihte auf seiner E3-Pressekonferenz Trailer an Trailer, um mehrere Titel für PlayStation VR offiziell anzukündigen.

Nach The Elder Scrolls V: Skyrim VR folgte mit Star Child ein futuristischer Third-Person-Titel von Playful. Die Mannen hatten zuvor bereits das Oculus-Launch-Spiel Lucky's Tale entwickelt. Mit Star Child erwartet euch ein Sidescroller durch eine Aline-Landschaft.

Weiter ging es mit einem Trailer von Supermassive Games; in diesem wurde mit The Inpatient ein Titel vorgestellt, der offenbar in einer psychischen Anstalt spielt. Weiter ging es mit Final Fantasy XV VR von Square Enix, ehe Supermassive einen zweiten PSVR-Titel folgen ließ: den First-Person-Shooter Bravo Team. Abgeschlossen wurde die PSVR-Reihe durch das knuffige Moss, in dem eine Maus gesteuert wird.

Ihr seht: An der PSVR-Front ist Einiges geboten. Weitere Details zu den einzelnen Spielen werden im Laufe der E3 folgen. Die Trailer gibt es in Kürze auf GamesweltTV.