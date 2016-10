Wer PlayStation VR jetzt kaufen möchte, guckt vielerorts in die Röhre. Auch das notwendige, seperat erhältliche Zubehör wird aktuell wegen der Hohen Nachfrage zu Wucherpreisen verhöckert. Bekommt man das Headset überhaupt noch irgendwo zum Normalpreis?

PlayStation VR ist aktuell in aller Munde und weckt wegen seines vergleichsweise erschwinglichen Preises Begehrlichkeiten. Wer seit einigen Wochen gängige Online-Händler abklappert, hat längst bemerkt, dass die Lager schon in der Vorbestellphase leergeräumt wurden. Für GameStop war es das am schnellsten ausverkaufte Artikel in der Geschäftshistorie. Sofort lieferbare Headsets werden gerne mal für den doppelten Preis vertickt. Da stellt sich doch die Frage, wo man überhaupt noch die Chance hat, zeitnah in den Genuss der Virtuellen Realität zu kommen.

Warum überhaupt die Knappheit? Mit PlayStation VR hat Sony einen entscheidenden Vorteil gegenüber er Konkurrenz. Im Ausgleich zu kleineren technischen Abstrichen ist nicht erst die Anschaffung eines sündhaft treuren Rechners notwendig, um in die neue Welt eintauchen zu können. Die PlayStation 4 unterdessen steht schon in Millionen Haushalten, sodass sich der Anschaffungspreis auf 400 bis 500 Euro beläuft, je nachdem, ob Zubehör schon im Haus ist.

Wucher oder Wartezeit?

Amazon schürt gar nicht erst Hoffnungen bei Interessenten und nimmt keine Bestellungen an. Anders gehen zum Beispiel Otto und Schwab vor. Online-Käufe sind möglich, die Lieferung kann sich allerdings bis Ende des Jahres Zeit lassen. Andere Händler wie Cyberport wollen ihren Gewinn erhöhen und schlagen ganze 20 Euro drauf, ohne überhaupt einen Lieferzeitraum zu nennen. Gerade auf eBay explodieren die Preise, sodass ihr mit rund 500 Euro rechnen müsst. Optional werden zwei PlayStation-Move-Controller für 75 Euro und die PlayStation Kamera für aktuell etwa 60 Euro fällig.

Eine Möglichkeit ist der Kauf aus dem Ausland. Dort ist PlayStation VR aber auch in den seltensten Fällen zur UVP zu finden. Am günstigsten ist noch Amazon Spanien, dort liegt der Preis derzeit sogar bei 392 Euro. Ansonsten bleibt die gute altmodische Art, ein Geschäft in der Stadt aufzusuchen. Da Sony zugesichert hat, genügend Händler zu beliefern, stehen die Chancen hier nicht allzu schlecht.