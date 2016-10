Scheinbar schränken Spiegel und grelles Licht die Spielerfahrung mit PlayStation VR ein. Sie sollen die Genauigkeit des Trackings beeinflussen.

In zwei Tagen kommt PlayStation VR in den Handel. Nun hat Sony das FAQ zu dem Gerät um einige Punkte erweitert. So werden nun Faktoren genannt, die die Spielerfahrung einschränken können.

So solltet ihr drauf achten, dass in eurer Umgebung keine Spiegel vorhanden sind oder die PlayStation Kamera von dem grellen Licht einer Lampe geblendet wird. Sony gibt jedoch zu verstehen, dass kleinere spiegelnde Oberflächen die Funktionalität des Trackings nicht beeinflusst, genausowenig wie normales Licht.

Es gilt also ein paar Sachen zu beachten, bevor die VR-Erfahrung am Donnerstag starten kann.