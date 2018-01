Virtual Reality bleibt einer der Trends im Spielebereich. Dass sich dieser am Massenmarkt mehr und mehr durchsetzen kann, ist auch Sonys PlayStation VR zu verdanken. Für das neue Jahr 2018 hat das Unternehmen hohe Erwartungen an die Plattform.

Sony erwartet für das neue Jahr, dass PlayStation VR weiter deutlich an Fahrt aufnimmt. Das solle vor allen Dingen in Sachen Spiele-Releases ersichtlich werden, so das Unternehmen.

Befanden sich Ende 2017 noch 60 Titel für PSVR in Arbeitet, so erwartet Sony im neuen Jahr 2018 nun nicht weniger als 130 neue Veröffentlichungen. Dem Unternehmen sind gegenwärtig rund 150 PSVR-Spiele bekannt, die sich in Arbeit befinden; nicht alle werden aber schon in diesem Jahr erscheinen. Trotzdem: Das entspricht im Vergleich zu vorher einer Steigerung von 80 Prozent in nur 12 Monaten.

Grund für die größere Anzahl an Spiel-Releases sei auch die Tatsache, dass PSVR mittlerweile über zwei Millionen Mal an Endkunden verkauft worden sein. Die Zielgruppe sei dadurch auch für Third-Party-Publisher größer geworden und mache die Plattform für diese insgesamt interessanter.

Die 2-Millionen-Marke sei durch die Preissenkung Ende letzten Jahres möglich geworden, wodurch sich noch mehr PSVR-Einheiten verkauft hätten. PSVR zählt seither zu den besten VR-Headsets, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, auch weil die vom Oculus Rift oder HTC Vive geforderten PC-Spezifikationen durchaus fordernd sind.