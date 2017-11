Der aktuelle Trend im Spielebereich ist Virtual Reality und damit verbunden sind natürlich die diversen VR-Headsets. Die Frage ist dabei wie so oft: Wird diese Technik auch angenommen? Darüber geben neue Verkaufszahlen Aufschluss.

Nicht alle namhaften Hersteller von Hardware setzen bereits auf VR-Headsets, sondern wollen erst einmal abwarten, ob sich die Technik am Markt auch tatsächlich durchsetzen kann. Nun sind neue Verkaufszahlen eingetroffen, welche das abgelaufene dritte Quartal abdecken und abermals die Frage aufwerfen: Sind VR-Headsets Trend oder doch Totgeburt?

Im dritten Quartal 2017 jedenfalls lesen sich die Zahlen durchaus erfreulich. Denn laut Erhebungen von Canalys haben sich die wichtigsten Vertreter am VR-Markt, darunter beispielsweise PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive, zusammen genommen erstmals mehr als eine Million Mal in einem Quartal verkauft. Ein Wachstum ist also in der Tat festzustellen – immer mehr Gamer scheinen auf den VR-Zug aufzuspringen.

Laut Canalys sei das Wachstum vor allen Dingen auf die Preissenkungen der jeweiligen Geräte zurückzuführen; dadurch sei die Technik für Spieler bezahlbarer geworden. PSVR zeichnet für einen Marktanteil von 49 Prozent an den Gesamtzahlen verantwortlich und bringt es daher auf rund 490.000 Verkäufe. Zwar hatte Sony keine offizielle Preissenkung verkündet und verkauft das Headset weiter für 399 Dollar, mittlerweile hat man aber die notwendige PlayStation-Kamera mit ins Paket gelegt und damit indirekt für einen Rabatt gesorgt.

Einen Anteil von 21 Prozent ist dem Oculus Rift zuzurechnen, weitere 16 Prozent entfallen auf das teurere HTC Vive. Die verbliebenen 14 Prozent beinhalten die Headsets weiterer Hersteller.

Eine abschließende Antwort, ob VR erfolgreich ist, werden sicherlich erst die kommenden Monate geben. Dann dürfte erkennbar sein, ob sich die Technik wirklich am Massenmarkt durchsetzen kann.