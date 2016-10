Seit gestern ist auch auf der PlayStation 4 das VR-Zeitalter ausgebrochen, denn PlayStation VR wurde offiziell veröffentlicht. Im Gegensatz zu früheren Hardware-Launches erzielt Sony dabei aber mit den Geräten an sich aber nicht einmal einen Verlust.

Mit jeder verkauften Einheit von PlayStation VR erzielt Sony einen Gewinn. Das hat Shawn Layden von den Worldwide Studios bei Sony Interactive Entertainment und President von Sony Interactive Entertainment America bestätigt. "Wir machen Geld mit der VR-Konsole", so der Sony-Mitarbeiter unlängst in einem Interview.

Vor allen Dingen in früheren Tagen war es gängig, dass neue Hardware in der Herstellung teurer war, als dann im Verkauf angeboten. Sony versucht solche Verluste mittlerweile zu vermeiden und hat dies auch bei PlayStation VR geschafft. Die PlayStation 4 selbst wird laut Sony-President und -CEO Kazuo Hirai seit 2014 nicht mehr mit Verlust verkauft. Selbiges trifft auf den Konkurrenten Xbox One von Microsoft seit 2013 zu.

Wie groß die Gewinnspanne bei PlayStation VR zum Launch ausfällt, ist jedoch nicht bekannt.