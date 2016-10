In Großbritannien bietet ein Händler gegen Bares eine Test-Session mit PlayStation VR an. Dabei haben es die Preise ziemlich in sich.

Bevor ihr PlayStation VR erwerbt, möchtet ihr das Gerät sicherlich einmal testen, damit ihr ausschließen könnt, dass euch von der Benutzung übel wird. In Großbritannien bietet die Gaming-Kette GAME solche Test-Sessions an. Allerdings müsst ihr dafür Geld bezahlen.

So hat eine Filiale aus Wales einen Tweet veröffentlicht, der besagt, dass ein zehnminütiger Test mit fünf Pfund und ein dreißigminütiger Test mit fünfzehn Pfund zu Buche schlägt. Umgerechnet sind das knappe sechs beziehungsweise sechzehn Euro.

Thinking about purchasing #PSVR ? Come and try it in store today! £5 for 10 minutes or £15 for 30 minutes! 🎮 pic.twitter.com/IIIHNHSSI2 — GAME Cyfarthfa (@GAMECyfarthfa) 22. Oktober 2016

Dieses Angebot scheint auch für andere Filialen der Kette zu gelten, wie ein Tweet aus Bullring verdeutlicht. Wäre euch eine Probesitzung das Geld wert?

Thinking about getting a #PlayStationVR? Book an experience @GAME_Bullring today and if you decide to buy, the experience is free. #GameVR pic.twitter.com/qDRnrHot1i — GAME Bullring (@GAME_Bullring) 23. Oktober 2016