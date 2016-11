GfK: Holt in Kürze Oculus Rift und HTC Vive ein

Sonys PlayStation VR steht kurz davor, zumindest in Großbritannien die Oculus Rift und HTC Vive zu überholen. Dieser Trend dürfte auch für andere Länder gelten.

Es war bereits vor wenigen Wochen nach dem Verkaufsstart der PlayStation VR abzusehen: Sonys Virtual-Reality-Headset steht wohl kurz davor, sowohl die HTC Vive als auch Oculus Rift zu überholen. Dafür sprechen die jüngsten Verkaufszahlen der Brille. Laut den jüngsten GfK-Statistiken würde PlayStation VR zumindest in Großbritannien in Kürze die zusammenaddierten Verkaufszahlen von HTC und Oculus übertreffen. Dieser Trend dürfte sich in anderen Ländern ebenfalls zeigen.

Im Gegensatz zu den beiden vor Monaten veröffentlichten VR-Brillen benötigt man für PlayStation VR lediglich eine PlayStation 4 - und keinen teuren High-End-PC. Allein der britische PS4-Markt umfasst 3,5 Millionen Konsolenbesitzer, sie müssen sich lediglich die etwa 400 Euro teure PlayStation VR für den VR-Einstieg anschaffen. Auch die Verkäufe von VR-Spielen habe sich laut der GfK sehr positiv entwickelt.