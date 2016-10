Ein Fan hat eine App für macOS entwickelt, mit deren Hilfe ihr die PlayStation VR am Apple-Rechner nutzen könnt. Dabei wird sogar eure Kopfbewegung erkannt.

Auch wenn PlayStation VR eigentlich nur für die Nutzung mit der PlayStation 4 gedacht war, versuchen Fans das Headset auch am PC zu nutzen. Nun hat ein Fan einen Durchbruch in der Entwicklung feiern können.

Der reddit-Nutzer emoRaivis hat ein Video veröffentlicht, wie er das VR-Headset an seinem MacBook nutzt. Das Besondere an der Sache ist jedoch, dass dank Gyro-Tracking auch die Kopfbewegung des Nutzers erkannt und umgesetzt werden. So können also 180- und 360-Grad-Videos mit der PlayStation VR angeschaut werden.

Die passende App wurde bereits auf GitHub zur Verfügung gestellt, sodass ihr es selbst Zuhause ausprobieren oder sogar weiterentwicklen könnt. Laut emoRaivis soll der Zugriff auf die VR-Brille durch Sony nicht erschwert worden sein, sodass man in Zukunft mit weitere interessanten Projekten rechnen dürfte.