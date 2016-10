Obwohl PlayStation VR schon seit Monaten nicht mehr vorbestellt werden kann, möchte Sony Exemplare für den freien Verkauf zur Verfügung stellen.

Falls ihr nicht die Chance hattet ein Exemplar von PlayStation VR vorbestellen zu können, könntet ihr zum Release trotzdem Glück haben. Denn wie nun in einem offiziellen FAQ bekannt gegeben wurde, soll es am 13. Oktober einige Exemplare für den freien Verkauf geben.

So heißt es auf die Frage, wann das Gerät erhältlich sein wird: "In Europa konnte PlayStation VR ab März 2016 vorbestellt werden. Mittlerweile sind die vorbestellbaren Systeme jedoch ausverkauft. Am Tag der Veröffentlichung, also am 13. Oktober 2016, werden allerdings weitere Systeme bei allen teilnehmenden Händlern erhältlich sein."

Ihr solltet also am 13. Oktober euer Glück beim Händler eures Vertrauens versuchen. Weitere Informationen zum Gerät findet ihr auf der offiziellen Seite.