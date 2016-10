Media Create hat nun detailliertere Ausführungen zu den Verkaufscharts der vergangenen Woche in Japan veröffentlicht. Mit dabei sind daher auch konkretere Infos zum Launch des VR-Headsets PlayStation VR.

Wir wissen dank der Hardware-Charts bereits (wir berichteten), dass sich PlayStation VR in der Erstverkaufswoche in Japan 51.644 Mal verkaufte. Damit wurden laut Media Create mehr als 90 Prozent der ausgelieferten Menge des VR-Headsets in Japan auch tatsächlich an den Endkunden gebracht. Das deckt sich auch mit vorherigen Berichten von Sony, dass es fernab von Vorbestellungen zunächst schwierig sein könnte, ein Exemplar von PSVR zu ergattern.

Rund 41.000 dieser Stückzahl wurden im Rahmen von Bundles mit der PlayStation-Kamera erworben; bei den verbleibenden knapp 11.000 Exemplaren handelt es sich um Standalone-Exemplare des VR-Headsets.

Was die zugehörige Software betrifft, so landeten in Japan bis dato zwei PSVR-exklusive Titel im Handel, nämlich PlayStation VR Worlds und RIGS. PlayStation VR Worlds verkaufte sich bekanntermaßen 5.983 Mal und da laut Media Create insgesamt rund 9.000 Spiele verkauft worden sind, wanderte RIGS - das übrigens auf Rang 22 der Charts geführt wird - wohl etwa 3.000 Mal über die Ladentheke.