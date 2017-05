Sony hat nicht nur mit der PlayStation 4, sondern auch mit dem VR-Headset PlayStation VR Erfolg. Das zeigen nun abermals Erhebungen von Analysten.

Die Tracking-Firma SuperData hat neue Zahlen veröffentlicht, anhand derer sich der Erfolg von PlayStation VR ablesen lässt. Zuletzt war Mitte Februar publik geworden, dass offiziell rund 915.000 Exemplare des Headsets abgesetzt wurden. SuperData hat nun die Verkaufszahlen des Headsets im ersten Quartal 2017 erhoben. Im Dreimonatszeitraum sollen demnach allein 375.000 Exemplare von PSVR über die Ladentheke gewandert sein.

Entwickelt sich das Produkt im weiteren Jahresverlauf wie erwartet weiter, dann soll Sony in 2017 satte 2,6 Millionen PSVR verkauft haben, so SuperData. Vor allen Dingen im Vergleich zur Konkurrenz ist das Produkt zudem sehr erfolgreich. Das Oculus Rift ging im gleichen Zeitraum 64.000 Mal über die Ladentheke, das HTC Vive verkaufte sich im ersten Quartal 2017 rund 95.000 Mal. Trotz Preissenkung ist das Rift also weiter nicht am Vive vorbei gezogen. In 2017 sollen sich vom HTC Vive rund 553.000 Exemplare verkaufen, vom Oculus Rift immerhin auch 356.000 Stück, so SuperData.

Da passt es gut zum Thema, dass Sony selbst die Produktion des PSVR weiter nach oben fahren möchte. Das bestätigte Immersive Technology Group Director Simon Benson in einem Interview.