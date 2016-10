Die PlayStation VR-Brille kann als HDMI-Bildschirm für andere Geräte genutzt werden. Beispielsweise können Wii-U-Spiele mit der Brille betrachtet werden, nur natürlich nicht räumlich.

Mit der PlayStation VR hat Sony gestern offiziell das VR-Zeitalter auf Konsolen eröffnet. Doch wie nun entdeckt wurde, kann das Gerät nicht nur mit der PlayStation 4 verbunden werden, wenn ihr ein übriges HDMI-Kabel habt.

Denn wenn ihr ein anderes Gerät, wie beispielsweise die Xbox One oder den PC, via HDMI an das Headset anschließt, könnt ihr das Headset als Bildschirm nutzen. Jedoch solltet ihr beachten, dass ihr in diesem Fall keine Möglichkeit habt auf die Optionen der Brille zuzugreifen und es sich nur um den Kino-Modus handelt. Trotzdem könnt ihr euch von dem Bild abwenden.