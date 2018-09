Sony spendiert dem Streaming-Dienst PlayStation Now auch im September wieder ein neues Update in Form einer Erweiterung des Line-ups. Mit Bloodborne gibt sich auch ein Action-Blockbuster die Ehre.

Via PlayStation Blog hat Sony nun die neuen Titel bekannt gegeben, auf die ihr euch im neuen Monat September als Abonnent von PlayStation Now freuen dürft. Mit dabei ist unter anderem auch der Action-Kracher Bloodborne aus dem Hause der Dark-Souls-Macher von From Software.

Allerdings bleibt in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass es sich dabei zunächst einmal um das US-amerikanische Spiele-Update bei PS Now handelt; die Ankündigung in Europa steht noch aus, und hin und wieder unterscheidet sich das Line-up zwischen den Regionen doch einmal stärker.

Via PS Now können (zumindest in den USA) in diesem Monat folgende neuen Titel auf PC und PS4 gestreamt werden: