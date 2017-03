Der Streaming-Dienst PlayStation Now ist in Deutschland weiterhin nicht verfügbar, wird im Übrigen aber munter weiter ausgebaut. Nun gesellen sich zum Angebot auch aktuellere PS4-Titel hinzu.

Bislang beschränkte sich Sonys Game-Streaming-Dienst PlayStation Now ja auf frühere PS3-Titel, künftig kommen nun aber auch PS4-Spiele hinzu. Damit könnt ihr sowohl auf der PS4 selbst als auch auf dem PC ausgewählte Titel für die aktuelle Heimkonsole per Streaming genießen. Das Feature soll in dieser Form zunächst im Rahmen einer privaten Beta in den kommenden Wochen starten.

Sony hat sich darüber hinaus noch nicht geäußert, ab wann PS4-Spiele via PS Now generell verfügbar sind und um welche Titel es sich dabei konkret handeln wird. Bis auf Weiteres müssen sich Abonnenten also in der breiten Mehrheit noch mit PS3-Titeln begnügen. Wir halten euch auf dem Laufenden.