Sony hat mit PlayStation Now mittlerweile seit geraumer Zeit einen Game-Streaming-Dienst für PS4 und PC im Angebot. Wer diesen ausprobieren möchte, bekommt nun ein kostengünstiges Angebot.

Für 14,99 Euro könnt ihr auf der PlayStation 4 oder auf dem PC diverse PS4- und PS3-Blockbuster streamen, ohne dass ihr euch entsprechende Vollversionen kaufen müsstet. Wem dieser Preis für das bloße Ausprobieren zu teuer ist, der bekommt jetzt von Sony Interactive Entertainment Europe ein spezielles Angebot präsentiert.

Aktuell bietet man nämlich allen Neulingen sowie auch Rückkehrern zu PlayStation Now zwei Monate zum Preis von einem an. Wer jetzt 14,99 Euro berappt, der kann die enthaltenen Vollversionen also nicht nur 30 Tage lang streamen, sondern gleich zwei volle Monate. Das Angebot ist exklusiv bis zum Donnerstag, den 30. August 218 um 11:00 Uhr deutscher Zeit im PlayStation Store gültig.

Via PS Now habt ihr mittlerweile Zugriff auf mehr als 500 Spiele für die PS3 und PS4. Dank des Streaming-Dienstes könnt ihr beispielsweise auch PS4-Exklusivtitel mit kompatiblem Controller auf dem PC zocken. Unter anderem sind beim Dienst die Blockbuster The Last of Us, God of War III Remastered, die Uncharted-Trilogie oder auch Red Dead Redemption vertreten.