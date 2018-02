In einer Pressemitteilung hat Sony heute wieder Neuigkeiten rund um den mittlerweile ja auch in Deutschland verfügbaren Spiele-Streaming-Dienst PlayStation Now bekannt gegeben. Erfreulicherweise mit dabei: eine Preissenkung!

Wie Sony Interactive Entertainment Europe heute bestätigte, wird der auf den Plattformen PS4 und PC in Deutschland verfügbare Streaming-Dienst PlayStation Now künftig günstiger abonnierbar sein. Der monatliche Preis soll demnach nur noch 14,99 Euro betragen; bis dato waren für diesen Zeitraum rund 17 Euro fällig. Durch die Preissenkung soll der Streaming-Dienst für Kunden noch attraktiver werden.

Damit das gelingt, schraubt man aber nicht nur am Preis, sondern weiterhin auch am Spiele-Line-up, das ja ohnehin schon recht ansehnlich ist. Im Februar 2018 sind nun abermals neue Titel dazu gekommen, darunter auch Blockbuster wie Fallout: New Vegas und NBA 2K16.

Alle Februar-Neuzugänge bei PS Now im Überblick:

Fallout: New Vegas

NBA 2K16

Disgaea 5: Alliance of Vengeance

Tricky Towers

Divinity Original Sin – Enhanced Edition

Pix the Cat

Guilty Gear XRD -Revelator-

OlliOlli2: Welcome to Olliwood

The Bug Butcher

Zu den weiteren Highlights des Dienstes zählen weiterhin auch PlayStation-exklusive Top-Hits wie The Last of Us oder die Uncharted-Reihe. Auch Red Dead Redemption lässt sich zur Einstimmung auf das Sequel in diesem Jahr so beispielsweise auf PS4 und PC zocken.