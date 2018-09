So sieht das September-Line-up in Europa aus!

PlayStation Now

Unlängst wurde ja bereits das September-Line-up bei PlayStation Now in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Wie sich nun herausstellt, variiert das Angebot in Europa aber doch wieder stärker - mit einer Ausnahme.

Zwar sind das europäische und das amerikanische September-Line-up beim Game-Streaming-Dienst PlayStation Now durchaus unterschiedlich, die erfreuliche Ausnahme bildet jedoch der Action-Blockbuster Bloodborne. Den Titel von From Software gibt es nämlich ab sofort auch bei uns in streambarer Form für alle Abonnenten des Dienstes.

Als zweiten Headliner vermarktet sony vor allen Dingen das Action-Epos Yakuza 5. Im SEGA-Titel werdet ihr erneut in die Unterwelt Japans versetzt, wo ihr an fünf verschiedenen Orten mit fünf Protagonisten zu Werke gehen dürft.

Alle weiteren Neuzugänge bei PlayStation Now im September im Überblick:

Aces of the Luftwaffe

Batman: The Telltale Series – Episode 1: Realm of Shadows

Bloodborne

Bound

Crimsonland

Lovely Planet

Rive

Steredenn: Binary Stars

Yakuza 5

Velocity 2X