Sony hat seinen in Deutschland weiterhin noch nicht verfügbaren Streaming-Dienst PlayStation Now um gleich neun Titel erweitert.

Das Angebot des Spiele-Streaming-Dienstes PlayStation Now wächst weiter munter an. Via PlayStation Blog bestätigte Sony nun, dass man gleich neun neue Titel dem Line-up hinzugefügt hat. Unter anderem könnt ihr den Shooter Sniper Elite 3 nun per Streaming über den Abo-Dienst zocken.

Weitere namhaftere Vertreter im neuen Update sind beispielsweise Brothers: A Tale of Two Sons oder auch der Heist-Shooter Payday 2. Alle neun neuen Titel im Überblick:

Sniper Elite III

Dark Sector

Payday 2

Brothers: A Tale of Two Sons

Terraria

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea

Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends

Tiny Brains

How to Survive