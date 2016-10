PlayStation Now

Sony hat den noch jungen Monat Oktober kurzerhand zum "Shocktober" gemacht, was PlayStation Now betrifft. So dürfen sich Abonnenten über diverse neue Titel freuen.

Passend zu Halloween gibt es im Rahmen der "Shocktober" getauften Promo-Aktion gleich 13 neue Titel mit Horror-Setting für den Streaming-Dienst. Darunter befinden sich diverse Klassiker. Folgende 13 Spiele stehen via PlayStation Now nun zusätzlich zur Verfügung: